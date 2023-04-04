Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Россия, конечно, пытается обвинить украинские спецслужбы в участии в инциденте.

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Почему Кремль убрал Татарского

Олег Жданов объяснил, что россияне упорно пытаются найти доказательства причастности Украины к убийству Владлена Татарского. Распространение таких фейков играет на руку Кремля.

Очень даже выгодно Кремлю убить такого раскрученного блогера и на этой основе решить двойную задачу. Первое – усиление цензуры. И второе – создание образа врага в виде Украины,

– сосредоточил внимание военный эксперт.

По его мнению, таким образом Россия дает призыв своим гражданам идти воевать во избежание судьбы Татарского.

"Некоторые храбрецы даже говорят, что это было предупреждение Евгению Пригожину, потому что это кафе когда-то ему принадлежало", – предположил Жданов.

Конечно, эта версия может быть вполне вероятной, но учитывая, что Россия не делает словесных предупреждений, а сразу подкладывает взрывчатки, в это трудно поверить.

Военный эксперт убежден, что похожий почерк кровавой России имеет и смерть российской журналистки Дарьи Дугиной и главы квазиреспублики на оккупированных территориях Донецкой области Александра Захарченко.

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В России произошел раскол

Олег Жданов рассказал, что, по версии Американского института изучения войны, Татарского могли убить именно для повышения авторитета Кремля.

Кремль сейчас на этом убийстве может построить, и, скорее всего, построит пропагандистскую работу в плане дегуманизации Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, убийство Татарского – яркое свидетельство того, что в России произошел раскол. В частности, российские СМИ с экранов телевизоров утверждают, что война в Украине успешно ведется.

"Блогеры, которые ниже по рангу, им врать не на руку – говорили, что на фронте полная беда: нет боеприпасов, топлива, логистика не отлажена", – отметил он.

Жданов подчеркнул, что в России назревает конфликт.

Россия ненавидит пропагандистов

В стране значительно ухудшилось отношение к пропагандистам.

"Я не говорю, что они кричат: "Долой Путина! Мы за мир!", но они критикуют власть за организацию и ведение войны", – сообщил военный эксперт.

Жданов объяснил, что яркий пример этого – Игорь Гиркин, который даже позволил себе сказать, что Путин споткнулся.

Он до сих пор жив в России? Это не просто так. Там уже начинают понимать, что Путин ведет России к пропасти, причем уверенно – за руку тянет ее,

– отметил он.

Военный эксперт рассказал, что сквозь призму этих процессов внутри России постоянно будет раздаваться втягивание Украины, потому что российское общество инфантильно и ничего не хочет менять.

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