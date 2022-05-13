Об этом сообщил 24 каналу корреспондент из Запорожья. Он рассказал, что российские захватчики отвезли в Мелитополь из временно оккупированного Крыма туалетную бумагу украинского производства.

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Украинская бумага

"Люди сообщают, что в Мелитополе появилась в продаже туалетная бумага с названием "Новый Крым". В то же время это украинская туалетная бумага. На ней написано, что она произведена в Симферополе", – заметил журналист.

По его словам, на этикетке товара все напечатано на украинском языке. Кроме того, указываются украинское предприятие и украинские телефонные коды Симферополя.

Товару почти 20 лет

Корреспондент отметил, что жители Мелитополя начали удивляться, как россияне во временно оккупированном ими Крыму разрешили такое свободомыслие – маркировать товары на украинском языке. Однако потом выяснились новые детали.

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Как отметил журналист, оказалось, что эта туалетная бумага изготовлена в далеком 2003 году. В то же время учитывая, что ее срок годности очень большой или неограниченный, люди сделали вывод, что, видимо, оккупанты нашли ее где-то на старых складах, откуда брали красные советские тряпки, которые таскали на свой "праздник победобесия".

"Словом, по крайней мере Мелитополь будет с украинской туалетной бумагой", – подытожил корреспондент.

Разворовали "АТБ" и сделали российский супермаркет

Недавно стало известно, что оккупанты открыли в Мелитополе российский супермаркет. Его разместили в помещении бывшего украинского "АТБ".

Местные жители уже заметили, что на полках этого магазина много украинских товаров. Оказалось, что российские захватчики просто разворовали склады АТБ и начали продавать награбленное.

Кроме того, в супермаркете обнаружили также товары из Беларуси, цены на которые достаточно высокие. К примеру, россияне продают белорусский сахар в 1,5 раза дороже, чем на территории, подконтрольной украинским властям.

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