"Хлопок" четвертый вечер подряд: мэр Федоров сообщил о новых взрывах в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе в конце суток 10 августа в который раз прогремели взрывы. Это уже четвертый вечер подряд, когда произошло "чрезвычайное событие" в контролируемом россиянами объекте.

Об этом сообщил примерно в 22:15 мэр Мелитополя Иван Федоров. Он заметил, что там раздался громкий взрыв, который слышали во всех районах города. Днем ранее мэр отмечал, что в городе становится "все горячее".

Накануне В Мелитополе прогремел взрыв возле штаба "единой россии", где оккупанты готовятся к "референдуму"

Известно, где раздался взрыв в Мелитополе

После громкого взрыва в городе подняли по тревоге подразделения спасателей. По предварительной информации вспыхнуло здание сервисного центра МВД, которое находится под контролем россиян.

Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом – четвертый вечер подряд,

– написал Федоров.

Он отметил, что накануне оккупанты открыли в здании, которое сейчас горит, свой очередной псевдоорган. Однако они недолго выдавали фейковые документы на авто. "Успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", – подытожил законный глава города.

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