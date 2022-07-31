В Мелитополе раздался взрыв на аэродроме, который оккупанты используют как базу

В оккупированном Мелитополе 31 июля раздался сильный взрыв. Местные слышали его в разных уголках города и окрестных селах.

Взрыв произошел на аэродроме Мелитополя, который оккупанты используют как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов. Кстати, ВСУ уже неоднократно наносили удар по нему.

Раньше 3 – 4 колонны вражеской техники ежедневно проходят через Мелитополь, вчера заметили специфическую, – мэр

Над аэродромом – дым

Однако захватчики все равно пытаются отстроить взлетную полосу для своих нужд. По сообщению очевидцев, после взрыва на аэродроме поднялся дым.

Люди опубликовали фотографии в сети. Однако подробностей пока нет.



Взрыв в Мелитополе / Фото "Риа Мелитополь"



Над аэродромом поднялся дым / Фото "Риа Мелитополь"

Недавний удар по аэродрому

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказывал, что раньше захватчики тоже пытались отремонтировать взлетно-посадочную полосу и военную базу на аэродроме. Однако все попытки оказались неудачными.

После того как россияне приступили к работе по восстановлению, ВСУ нанесли мощный удар. Тогда сообщали о безумных жертвах среди оккупантов. В частности, погибли более 200 единиц личного состава противника, еще свыше 300 ранены. В тот день Федоров сообщил, что Мелитопольского аэродрома как военной базы россиян уже не существует.

Детальнее – мэр Мелитополя рассказал об ударе по аэродрому: видео