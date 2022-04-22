В Мелитополе россияне разграбили садик "Ласточка", на реставрацию которого ушло 35 миллионов
Российские солдаты продолжают мародерить все, что попадается на их пути. "Иммунитетом" к их зверствам не обладают даже детские садики.
Оккупация Мелитополя россиянами продолжается. Пока украинцы оказывают яростное сопротивление врагу, русские солдаты занимаются мародерством.
Кстати Партизаны уничтожили уже около 100 оккупантов в Мелитополе, – мэр
Ограбление детского сада "Ласточка"
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, единственное, чем занимаются оккупанты в городе – грабеж. Они не назначили ни одного специалиста для управления городом и сосредоточились только на мародерствах.
Они грабят не только бизнесменов и мирных жителей, но даже детские сады.
Первое, что они сделали – разграбили детский сад номер 24 "Ласточка", который мы открыли только после Нового года,
– рассказал Федоров.
Отметим, что детский сад "Ласточка" был отремонтирован за 34,4 миллиона гривен.
Фото садика после проведения реконструкции:
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