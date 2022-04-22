Окупація Мелітополя росіянами продовжується. Поки українці чинять шалений спротив ворогу, російські солдати займаються мародерством.

До речі Партизани знищили вже близько 100 окупантів у Мелітополі, – мер

Пограбування дитячого садочку "Ластівка"

Як повідомив мер Мелітопполя Іван Федоров, єдине, чим займаються окупанти у місті – грабунок. Вони не призначили жодного фахівця для управління містом та зосередились лише на мародерствах.

Вони грабують не лише бізнесменів та мирних мешканців, а навіть дитячі садки.

Перше, що вони зробили – розрабували дитячий садок номер 24 "Ластівка", яикй ми відкрили лише після Нового року,

– розповів Федоров.

Зазначимо, що дитячий садочок "Ластівка" було відремонтовано на 34,4 мільйона гривень.

Фото садочка після проведення реконструкції:

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