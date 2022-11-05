В Мелитополе россияне заставляют детей пользоваться автоматами

Российские оккупанты терроризируют украинских детей в школах Мелитополя. Они учат пользоваться оружием 9-классников.

В оккупированном городе враг пытается создать так называемую "юнармию". Об этом в эфире национального марафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как россияне терроризируют детей в Мелитополе

В местных школах каждый день начинается с обыска. Учеников 9 – 11 классов вражеские войска учат пользоваться автоматами. Оружие на уроках теперь обыденность для украинцев в оккупированном городе. По словам Федорова, россияне готовят их к вступлению в некие "добровольческие батальоны".

В то же время в техникумах и университетах враг создает формирование, которое называет "юнармия".

Очень смешно, как они на своих видео показывают, как делают присягу бойцов "юнармии". Ни одного лица не показали,

– рассказал Федоров.

Какая ситуация в оккупированном Мелитополе

В селе Светлодолинское, что возле Мелитополя, "хлопок" посетил железнодорожный мост, по которому россияне перевозили свою технику в направлении Запорожья.

Утро 3 ноября началось у россиян в Мелитополе со взрывов. Под удар попал захваченный оккупантами завод "Рефма". На его территории размещался один из основных штабов врага.

В результате "хлопка" на заводе "Рефма" ранения получили 50 российских солдат. 10 единиц военной техники уничтожены полностью, а еще 80 – повреждены.

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