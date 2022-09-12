В Мелитополе слышны взрывы: вероятно, работают ВСУ

Утром в Мелитополе раздались взрывы. По предварительной информации, ВСУ могут отрабатывать удары по военным объектам врага.

Контрнаступление ВСУ набирает обороты. Наши военные не только выбивают врага с захваченных территорий, но и продолжают уничтожать его склады и личный состав глубоко в тылу.

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Мелитополь утром всколыхнули взрывы

Как отметил мэр города Иван Федоров, утром врага снова лишили покоя. Взрывы сейчас раздаются в южной части города.

Надеемся, что Вооруженные Силы снова минусуют технику и живую силу оккупантов. Ждем подробности,

– добавил он.

Прошлой ночью в Мелитополе тоже было неспокойно

Ночью 11 сентября "хлопок" подвезли во временно оккупированный Мелитополь. Местные жители сначала сообщали об одном взрыве, а потом уже рассказывали, что слышали целых 5, если не больше. Тогда тоже высказывалось предположение о работе ВСУ по позициям врага. Официальной информации от защитников Украины на тот момент не поступало.

Той же ночью, но чуть раньше, сообщали о взрывах в Евпатории. Крымские телеграм-каналы пестрели сообщениями, что около 01: 53 произошла доставка первого "хлопка". О ее восстановлении сообщили уже в 03:17. Местные жители рассказывали, что слышали "хлопок", который сопровождался взрывной волной.

Кроме того, они имели возможность наблюдать в небе следы. Как рассказывают захватчики, это все была работа ПО. Интересно, что еще через 20 минут врагов нагнала еще одна взрывная волна.

Коллаборантам в Мелитополе не сладко

Напомним, что 8 сентября около 06:00 взорвали дом коллаборанта юрия онищука. Как отметил Иван Федоров, это первый из топ-5 гауляйтеров из взрывного списка партизан. Отметим, что сам онищук – псевдоруководитель КП "Водоканал".

Вскоре поступило сообщение о взрыве в доме еще одной коллаборантки. Он прозвучал в доме эльвиры чернышевой (кадыровой). Отметим, что она вместе со своим сыном помогает оккупантам подготовиться к псевдореферендуму.

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