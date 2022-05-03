В Мелитополе утром прогремел взрыв: пишут о заминированном скутере
3 мая 2022 , 09:40Читати новину українською
В Мелитополе во вторник, 3 мая, около 08:00 утром прогремел взрыв. Инцидент произошел возле местного супермаркета.
Очевидцы инцидента рассказали, что сначала услышали три мощных удара. Взрыв был настолько сильным, что в магазине вблизи вылетели окна. Кроме того, частично поврежден фасад здания.
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По данным очевидцев, взорвался заминированный скутер. К счастью, информации о пострадавших нет.
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