В Мелитополе в школе ликвидировали коллаборанта, – СМИ

В Мелитополе 17 февраля прогремел мощный взрыв. Местные СМИ пишут, что в школе был ликвидирован коллаборант.

Отмечается, что взрыв прогремел в раздевалке. Людей эвакуировали.

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Взрыв в Мелитополе

Около 13:40 в раздевалке ДЮСШ №3 в Мелитополе прогремел мощный взрыв. В то время там проводили спортивные соревнования. По предварительным данным, там ликвидировали местного коллаборанта. Имя пока не сообщалось.

Детей срочно эвакуировали из здания. На место приехали скорые и "милиция". Местные отмечают, что в школе повылетали окна. Здание окружили так называемые "правоохранители".

Что происходит на оккупированных территориях