В Мелитополе в школе ликвидировали коллаборанта, – СМИ
17 февраля 2024, 14:05Читати новину українською
В Мелитополе 17 февраля прогремел мощный взрыв. Местные СМИ пишут, что в школе был ликвидирован коллаборант.
Отмечается, что взрыв прогремел в раздевалке. Людей эвакуировали.
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Взрыв в Мелитополе
Около 13:40 в раздевалке ДЮСШ №3 в Мелитополе прогремел мощный взрыв. В то время там проводили спортивные соревнования. По предварительным данным, там ликвидировали местного коллаборанта. Имя пока не сообщалось.
Детей срочно эвакуировали из здания. На место приехали скорые и "милиция". Местные отмечают, что в школе повылетали окна. Здание окружили так называемые "правоохранители".
Что происходит на оккупированных территориях
- Прямо на 14 февраля СБУ передала "взрывную валентинку" коллаборационистам в Энергодаре. Те как раз собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы "бюджета" и подготовку к "выборам", когда к ним залетел украинский дрон.
- Днем ранее "хлопки" пришли и в Мариуполь. В результате точной работы украинских военных был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук". Кроме того, вражеское подразделение снялось и перебазировалось. Точное количество погибших или раненых неизвестно.
- Российские захватчики 4 февраля заявили об обстреле пекарни в Лисичанске. Местные рассказали, что и использовали для нужд оккупантов – готовили там для них еду, а также проводили совещания. Пекарня начала функционировать уже после оккупации города. В то же время в списке погибших в основном только коллаборационисты.