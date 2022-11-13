В Мелитополе – вечерний "хлопок", а в Запорожье во время тревоги поработала ПВО

Российским оккупантам в Мелитополе снова неспокойно. Вечером 13 ноября к ним пришел "Хлопок".

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Пока неизвестно, где именно случился "прилет".

По теме В Мелитополе раздался взрыв в доме, где проживает коллаборант Бойко

В Мелитополе произошел "хлопок"

Федоров примерно в 20:50 13 ноября рассказал, что в Мелитополе раздались очередные взрывы.

В Мелитополе вечерний хлопок. Город и даже близлежащие села содрогнулись от громкого взрыва. Ждем подробностей,

– отметил городской голова.

Официальной информации от ВСУ по этому поводу пока не было. Однако напомним, что украинские военные били по оккупантам в Мелитополе несколько дней назад – 10 ноября. Местные жители сообщили о 4 взрывах.

"Не думал, что в ноябре так обильно зреет мелитопольская черешня. Ее аж разрывает от созревания. Косточки прилетели для оккупантов", – написал тогда спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Актуально В Воздушных силах объяснили, почему тревоги есть всегда, когда взлетает МиГ-31

В Запорожье работала ПВО

В 20:23 в Запорожье из-за угрозы вражеских обстрелов объявили воздушную тревогу. Впоследствии местные жители услышали ряд взрывов.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что было причиной этих звуков.

"Звуки взрывов, которые недавно могли слышать запорожцы, – это работа Сил нашей противовоздушной обороны. Низкий поклон украинским воинам за защиту. Наши – лучшие!" – написал Куртев.

Днем ранее, вечером 12 ноября, Россия обстреливала Запорожье из ракетного комплекса "Искандер-К". В один из районов города попала ракета, в которой находились 54 неразорвавшихся кассетных снаряда.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что в результате этого никто не пострадал и не погиб. Однако во избежание возможной трагедии власти города решили временно эвакуировать жителей 6 многоэтажек.

Стоит посмотреть – ВСУ попали в гнездо оккупантов в Херсонской области: видео