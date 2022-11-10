"Созрела черешня": по оккупантам в Мелитополе изрядно прилетело

В оккупированном Мелитополе вечером 10 ноября – довольно громко. Вероятно, к российским захватчикам снова пришел "хлопок".

Горожане слышали 4 громких взрыва. Мэр Мелитополя Иван Фёдоров отметил, что детали уточняют. Он обнародовал фото "хлопкового" заката в Мелитополе.

Важно Николаевская область полностью освобождена от оккупантов, – Костенко

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук также намекнул на "прилеты" по оккупантам в Мелитополе. Он отметил, что в ноябре обильно зреет "мелитопольская черешня". Говорит, ее разрывает от вызревания, а косточки летят оккупантам.



"Хлопок" в Мелитополе / Фото из телеграма Ивана Федорова

ВСУ продвигаются на Юге: что известно

9 ноября Суровикин и Шойгу заявили, что Россия отводит войска с правого берега Херсона. Мол, хотят сохранить жизнь своих солдат. На самом деле у оккупантов нет другого выхода.

Однако президент Владимир Зеленский заявил, что россияне могут прибегать к бегству из Херсона. В Генштабе также не подтверждают и не опровергают отступление оккупантов.

Тем временем ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Херсонщины. В частности, уже деоккупировали Брускинское, Киселевку и Борозенское. Местные жители с аплодисментами, объятиями и цветами встретили наших воинов.

Также украинские защитники зашли в село Павловка возле Снегиревки Николаевской области. Затем сообщили, что вся Николаевская область освобождена от оккупантов.

Смотрите больше – карта освобожденных территорий на 10 ноября 2022 года: видео