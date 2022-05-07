В Мелитопольском районе государственников оккупанты заставляют получать зарплату в рублях

Мелитополь и окрестности города находятся под оккупацией россиян. Враг строит долгосрочные планы и пытается принудительно ввести свои правила.

Российские оккупанты всячески пытаются интегрировать временно оккупированные украинские территории в свой мир. В частности, враг не оставляет попыток ввести свою валюту.

Читайте также Последствия "русского мира" ликвидируют 24/7, – у Зеленского рассказали о пострадавших регионах

Принудительное использование рубля

Как сообщают в Запорожской ОВА, попытки врага ввести в обращение рубль на временно оккупированных территориях не прекращаются. Так, в населенном пункте Акимовка в Мелитопольском районе россияне заставляют государственников подписать документ о том, что они якобы соглашаются получать зарплату в российской валюте.

Российские оккупанты уверяют, что выплаты в рублях будут производиться наличными и в полном объеме. Когда же работники отказываются и настаивают на том, чтобы им платили в гривнах, по-прежнему оккупанты угрожают забирать до двух третей оклада.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

Российские оккупанты продолжают террор украинцев в Херсоне. Они снова отключили мобильную связь и проводят информационные атаки. Также стало известно, что враг полностью заблокировал возможность выезда с оккупированных территорий на Юге. Тем, кто будет пытаться убежать на контролируемую Украиной территорию, россияне угрожают расстрелами.

Как сообщает украинская разведка, в Луганской области украинцев принуждают принимать "гражданство" так называемой "ЛНР". Если украинцы отвечают, что не собираются получать удостоверение "гражданина" квазиреспублик, то с ними проводят так называемые "профилактические беседы", на которых угрожают жесткими репрессиями. Также сообщается о том, что непризнанные так называемые "ЛНР" и "ДНР" испытывают большие проблемы в своих "правоохранительных органах". Дело в том, что большую часть их личного состава привлекли на войну против Украины, а у новобранцев нет опыта и не могут справиться с поставленными задачами.

В оккупированном Геническе россияне собрались проводить "парад" на 9 мая. Снимать происходящее приедут пропагандисты, поэтому россияне лихорадочно ищут массовку для проведения мероприятия. Дела оккупантов идут не лучшим образом: украинцы не собираются подыгрывать рашистам.

Смотрите также – Россияне обстреляли эвакуационный автобус возле "Азовстали"