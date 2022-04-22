В Мелитопольском районе оккупанты похитили гражданина Болгарии

Силы обороны Запорожского края сообщили, что российские военные продолжают похищать людей и занимаются мародерством.

Известно, что в Мелитопольском районе оккупанты из дома похитили местного жителя 1986 года рождения. Кроме того, говорится, что он гражданин Болгарии.

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Сейчас местонахождение последнего неизвестно.

В городе Днепрорудное жительница сообщила, что ее брат в 1990 году вышел из квартиры и не вернулся. Где он сейчас – никто не знает.

Кроме похищений, на временно оккупированных территориях российские военные продолжают заниматься мародерством.

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