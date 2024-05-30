В киевском метро увеличат интервалы движения поездов из-за дефицита сотрудников

В КП "Киевский метрополитен" возник острый дефицит специалистов рабочих профессий. Это повлияет на графики движения электропоездов в подземке.

В метро Киева увеличат интервалы между поездами, даже в пиковые часы.

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Новый график: как будет курсировать метро в Киеве

Учитывая текущую кадровую ситуацию, ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.

Интервалы между поездами увеличат ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы.

Напомним, что подземные станции столичного метро являются сооружениями двойного назначения и используются круглосуточно как укрытие во время воздушных тревог для десятков тысяч киевлян и гостей столицы. Для надежной и бесперебойной работы сложного комплекса инженерных сетей и конструкций работают сотни высококвалифицированных специалистов, оперативно заменить которых нет возможности,

– заявили в КП "Киевский метрополитен".

В метро Киева остро не хватает рабочих

Сейчас КП "Киевский метрополитен" переживает острый дефицит специалистов рабочих профессий. В частности не хватает:

машинистов электропоездов – 83 вакансии,

электромехаников – 48 вакансий,

токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161 вакансия.

Причиной увеличения количества вакансий является частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа в связи с военным положением. В частности, около 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается,

– сообщили на предприятии.

В "Киевский метрополитен" отметили, что постоянно проводят усиленную кадровую работу по привлечению специалистов. В частности, сотрудничают с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

Однако метрополитен является узкопрофильным предприятием, и подготовка и адаптация некоторых профессий требует длительного специального обучения. К примеру, машинист электропоезда, до момента его самостоятельной работы на линии, учится более 12 месяцев.

Вакансии в КП "Киевский метрополитен" можно найти