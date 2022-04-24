В МИД Болгарии опровергли похищение своего консула в Мелитополе
24 апреля 2022 , 11:45Читати новину українською
Источник:BGNES
В болгарском МИДе заявили, что их консула в Мелитополе не похищали. Сейчас дипломат находится в безопасности дома.
В Болгарии говорят, что дипломат Сергей Желев не похищен. Накануне о похищении консула сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Напомним В захваченном Мелитополе россияне похитили консула Болгарии
Сообщение о похищении Желева
Мэр Мелитополя в эфире общенационального телемарафона вечером 23 апреля заявил, что оккупанты похищают бизнесменов и активистов.
Рассказывая об этом, он отметил, что за несколько часов до включения получил информацию о похищении почетного консула Болгарии.
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