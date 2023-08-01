Нардеп Гончаренко "назначил" Резникова послом в Британии: в МИД отреагировали на спекуляции

В Украине второй раз заговорили о якобы отставке Алексея Резникова с должности главы Минобороны. Руководителя оборонного ведомства уже даже "отправили" в Британию, где он якобы должен исполнять обязанности посла. В МИД Украины отреагировали на информацию.

Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал народных депутатов не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, пишет 24 Канал. В частности, свое заявление Николенко адресовал Алексею Гончаренко.

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В МИД ответили Гончаренко

Призываем украинских народных депутатов, в частности Алексея Гончаренко, не заниматься кадровыми назначениями в сфере внешней политики, поскольку эта тематика не относится к их профессиональной компетенции,

– сказал он.

Спикер МИД напомнил, что решение о назначении послов Украины принимает президент по итогам обсуждения с министром иностранных дел.

"Рассмотрение соответствующих кандидатур сейчас продолжается", – сообщил он.

Какой контекст заявления Николенка

Нардеп Алексей Гончаренко 1 августа сообщил, что Резникова якобы могут назначить послом в Британии. В июле Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Также его уволили с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации.

Отставке Пристайко предшествовала его критика цитаты Зеленского о главе Минобороны Британии Бене Уоллесе. В то же время команде посла неизвестно, связана ли отставка с критикой.

Резникова уже "отправляли" в отставку