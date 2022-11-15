Россия мобилизовала студента из Африки, погибшего на войне: в МИД Украины впервые отреагировали

На войне в Украине погиб гражданин Замбии, осужденный в России, но оказавшийся на фронте. В МИД Украины уже обратились в страны Африки.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев призвал страны Африки потребовать от России прекратить отправлять африканцев на войну в Украине, пишет 24 канал.

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На войне погиб бывший студент из Замбии

Николенко подчеркнул, что африканцы не должны погибать из-за империалистических амбиций кремлевского диктатора Владимира Путина.

Путин отправляет африканских граждан, заключенных в России, на войну в Украину. Погиб бывший студент из Замбии. Призываем Африканский Союз и все африканские государства потребовать от России прекратить принуждать их граждан воевать. Африканцы не должны умирать за больные империалистические амбиции Путина,

– заявил Николенко.

Что известно о гибели иностранца

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что на войне в Украине погиб гражданин Замбии, который в 2020 году был приговорен в России к более чем 9,5 годам лишения свободы.

23-летний студент Лемехани Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, где изучал проектирование ядерных установок.

В МИДе Замбии потребовали объяснений от России, почему их гражданин оказался на фронте. В МИДе отметили, что замбиец погиб на войне 22 сентября 2022 года, но дипломатов проинформировали о смерти мужчины только 9 ноября.

Тело гражданина Замбии находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено домой.

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