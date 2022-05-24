В МИД ответили премьеру Нидерландов на его сомнение, что Украина скоро станет кандидатом в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметился неоднозначным заявлением. По его словам, вероятность того, что Украина скоро получит статус кандидата в ЕС, не велика.

На подобные предположения уже отреагировали в украинском МИДе. Спикер ведомства Олег Николенко в комментарии 24 канала заявил, что каждая страна заслуживает индивидуального подхода к вступлению, основанному на ее собственных добродетелях.

Премьер Нидерландов считает, что Украина вряд ли получит статус кандидата на вступление в ЕС

Как Рютте оправдывает свое мнение

По словам премьера Нидерландов, много государств в Европейском Союзе, которым идея с членством Украины не нравится. Мол, дело в том, что это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан. Ведь они гораздо дольше ожидали такого статуса.

При этом Рютте говорил, что вроде бы есть несколько вариантов того, что будет с нашей заявкой. Один из них – Украине предоставит статус потенциального кандидата на поступление. Тогда, по его словам, нам должны предоставить срок, за который мы еще должны что-то сделать для получения полноценного статуса.

Рютте говорит, что таким образом, наше правительство не потеряет мотивацию к работе. Также приводит пример с Боснией, которая находится в похожей ситуации по этому поводу.

Что говорят в МИДе

Спикер Олег Николенко говорит, что несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан. Но предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу. Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим.

– заверил он.

Николенко подчеркнул, что Украина защищает европейские ценности, мир и безопасность Европы. МЫ платим за это высокую цену – отдаем жизнь своих граждан.

"Мы слышим много слов поддержки и восхищения мужеством украинцев, заверения в принадлежности к одной европейской семье. Настал момент истины: ЕС должен продемонстрировать солидарность с Украиной не только на словах, но и на деле", – сказал Николенко.

По его словам, в интересах Европы искать решения, а не отговорки.

Что известно о заявке Украины

Наше государство подала заявку на вступление, отразив первые атаки российского нашествия на Украину. ЕС ее одобрил, а Урсула фон дер Ляен лично приезжала в Киев, чтобы дать Владимиру Зеленскому специальный опросник. Его уже оперативно заполнили и отдали в ЕС. Теперь же заявку на поступление должны рассмотреть на соответствующем саммите в июне.

При этом мировые политики нередко делают неоднозначные заявления по этому поводу, похожие на то, что говорит Рютте. Сначала отличился президент Франции Эммануэль Макрон. Впоследствии французский министр, который сказал, что наше вступление в ЕС займет 20 лет. Олег Николенко также на это реагировал, ответив, что военная агрессия России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы.

На заявления Франции реагировал и сам президент Владимир Зеленский . Он не согласился с тем, что Украина стоит стать членом ЕС, но с заявкой нужно подождать. Именно это говорил Макрон. Наш президент говорит, что такие слова неправильны, потому что нас должны хотеть видеть в ЕС, это должно быть двустороннее желание.

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