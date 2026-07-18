В Минобороны дали разъяснения по поводу работы программы Резерв+ в ближайшие дни

В Министерстве обороны уточнили график работы приложения Резерв+ на время запланированных технических работ. Пользователям рекомендовали заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа, чтобы избежать возможных неудобств.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Как будет работать Резерв+ при проведении технических работ?

В Министерстве обороны Украины уточнили, что приложение Резерв+ будет работать в обычном режиме, несмотря на запланированные технические работы. Краткосрочные перебои в работе сервисов возможны только в ночное время с 18 по 22 июля и продлятся примерно 1 – 2 часа.

В ведомстве пояснили, что во избежание возможных неудобств пользователям следует заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа. Она может потребоваться для подтверждения военно-учетного статуса, если приложение будет временно недоступно.

Чтобы загрузить документ, на главном экране приложения нажмите кнопку "+" и выберите пункт "Загрузить PDF".