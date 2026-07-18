Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Як працюватиме Резерв+ під час проведення технічних робіт?

У Міністерстві оборони України уточнили, що застосунок Резерв+ працюватиме у звичайному режимі, попри заплановані технічні роботи. Короткострокові перебої в роботі сервісів можливі лише в нічний час з 18 до 22 липня і триватимуть приблизно 1 – 2 години.

У відомстві пояснили, що для уникнення можливих незручностей користувачам варто заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа. Вона може знадобитися для підтвердження військово-облікового статусу, якщо застосунок тимчасово буде недоступний.

Щоб завантажити документ, необхідно на головному екрані застосунку натиснути кнопку "+" та обрати пункт "Завантажити PDF".