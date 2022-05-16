В Минобороны говорят, что ВСУ скоро вплотную приблизятся к границе с Россией в Харьковской области

Украинские Вооруженные Силы почти полностью освободили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией.

Украинские военные почти полностью освободили Харьковскую область

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал. По ее словам, в Харьковской области остается еще незначительный участок, на котором находится враг.

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Еще чуть-чуть и Вооруженные Силы Украины смогут продвинуться вплотную к нашей границе, и там уже продолжаются эти противостояния. Нам помогает продвигаться сразу несколько контратак, которые украинские военные проводят одновременно,

– сообщила заместитель министра обороны.

Почему украинцы успешно проводят контрнаступление

Она добавила, что также есть несколько моментов, позволяющих сделать эти контратаки успешными для ВСУ.

Первое: у украинских военных уже есть огромный опыт войны с российскими оккупантами еще с 2014 года. ВСУ в принципе очень хорошо знают, как российские оккупанты себя ведут.

Второе: это то, что украинские Вооруженные Силы на пути в НАТО переняли очень много стандартов, и это не просто пустые слова, это были постоянные учения, и ВСУ действительно очень много стандартов выполнили в свое время. И потому украинская армия даже с учетом большого количества врага и их вооружения лучше подготовлена.

Она отметила, что третье – это дух воинов. Заместитель министра из личных разговоров с военными знает, что они дают один и тот же ответ, когда спрашиваешь, что дает им силы в этой борьбе.

"Они говорят, что это справедливость нашей войны, потому что они борются за собственную землю, а не захватывают чужую. Да еще и все рассказывают, что есть некоторые захваченные территории, на которых, к сожалению, остаются наши люди. И это их важная мотивация, чтобы освободить их от оккупантов. И вернуть все украинские земли, которые были до 24 февраля. В целом же, наша политика сейчас идет в направлении, чтобы вернуть все земли по состоянию на 2014 год", – пояснила Маляр.

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