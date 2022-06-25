В Минобороны объяснили, почему нельзя распространять данные о горячих точках до официальных сообщений
Источник:фейсбук Анны Маляр
В Минобороны призвали украинцев не распространять данные о горячих точках до официальных сообщений. Речь идет о заявлениях, что ВСУ вышли из какого-то населенного пункта или зашли туда.
Анна Маляр – заместитель министра обороны – заявила, что такая информация, распространенная до официальных сообщений, вредит работе ВСУ. Украинские защитники и защитницы теряют драгоценное время. Речь идет о сутках – двух, когда ВСУ могли бы реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции.
Заметьте Украинские военные уничтожили 34 700 россиян: новые потери врага
По словам Маляр, например, одновременно с выходом или заходом в город ВСУ реализуют параллельно несколько задач. Это нужно делать в условиях информационной тишины.
Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера относительно Северодонецка,
– заявила Маляр.
Она добавила, что ВСУ просто не дали доделать запланированное. По словам Маляр, все, что можно говорить, украинцам сообщают официальные источники: Генштаб и Минобороны.
Информация о Северодонецке – закрыта
- Еще 24 июня Александр Мотузяник – спикер Министерства – заявил, что информация о пребывании ВСУ в Северодонецке пока закрыта. Очень важно не навредить действиям украинских защитников и защитниц.
- Также людей просят не распространять информацию об освобождении или потере населенных пунктов до завершения операции. Такие действия некорректны и вредят украинским защитникам и защитницам.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 25 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 700 ликвидированных оккупантах. Также удалось уничтожить:
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единицы;
- РСЗО – 241 (+0) единица;
- средств ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатых ракет – 137 (+0),
- кораблей/катеров – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальной техники – 60 (+0).