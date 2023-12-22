В СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов

В СБУ и Министерстве обороны обнаружено хищение на 1,5 миллиарда гривен. И это только на закупке снарядов для наших военных.

22 декабря стало известно, что СБУ во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины смогли ликвидировать коррупционную схему. Она касалась приобретения боеприпасов для наших военных на сумму почти 1,5 миллиарда гривен,

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Задержан причастный к сделке

Известно, что в результате комплексных мероприятий в Киеве был задержан руководитель одного из Главных управлений Министерства обороны. Он причастен к этой сделке.

Данные следствия свидетельствуют о том, что должностное лицо Минобороны в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером. Оно касалось покупки оптовой партии артиллерийских снарядов для наших военных. Правда, тогда бюджетные средства на счета спецэкспортера не перевели.

Позже новое Агентство оборонных закупок Минобороны заключило более выгодный контракт. Причем в отношении тех же артиллерийских снарядов и с тем же производителем.

Сотрудники СБУ задержали причастного к сделке / Фото СБУ

В отличие от предыдущего новый договор предусматривал покупку боеприпасов без посредников. Они должны поступать от самого производителя. Это значительно сокращало и сроки поставки продукции, и должно снижать их стоимость.

В то же время фигурант, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, без оснований продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Но это еще не всё. На счета аффилированной иностранной фирмы-посредника перечислили около 1,5 миллиарда долларов. Сделали это после пролонгации "старого" договора. Известно, что эта сумма на 30% превышает стоимость продукции, указанную в прямом договоре с производителем снарядов.

По местам работы и проживанию фигуранта провели обыски. В ходе них обнаружили документы, подтверждающие, что он вел незаконную деятельность.

Следователи СБУ уже начали уголовное производство по препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Также решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении.

Фигуранта отстранили от исполнения им служебных обязанностей. Также Минобороны проводит мероприятия, чтобы вернуть в украинский бюджет почти 1,5 миллиарда гривен. В настоящее время продолжается расследование, а злоумышленнику грозит заключение на срок до 15 лет.