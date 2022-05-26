В Минобороны оценили угрозы из-за майских учений войск в Беларуси

Угроза с территории Белоруссии остается. Так заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала их военные учения.

По ее словам, Россия уже использует территорию Беларуси для совершения агрессивных действий.

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"Я хочу напомнить, что согласно нормам международного права, страна, предоставляющая территорию третьей стране для совершения агрессии, также является соучастником этого международного преступления, которое называется агрессия. Бытовым языком война", - пояснила Анна Маляр.

Обучение белорусской армии

Замминистра обороны отметила, что мы уже видели, как Россия использовала повод учений для того, чтобы осуществить настоящую эскалацию и вторгнуться на территорию другого государства.

Безусловно, обучение – это один из способов поддерживать боеспособность войск. Но формально демонстрировать это как обучение,

– сообщила Анна Маляр.

"Есть угроза и использование территории Беларуси, и нанесение ударов с той территории также остается. Так же, как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы", – подытожила Маляр.

Какая ситуация в Беларуси: последние новости

12 мая в Донбассе сбили отставного летчика Беларуси Николая Маркова тогда, когда он пилотировал истребитель Су-25 воздушного флота России. Это произошло над Попасной.

Украинцы должны помнить, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезла . Она только перетрансформировалась в другие формы. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали последние новости о ситуации в этом направлении борьбы. Там тренируются белорусские войска и есть угроза ракетных ударов.

Войска Беларуси будут введены в войну России против Украины при определенных условиях. Например, кафиры получат контроль на востоке Украины и еще сохранят силы для дальнейшего наступления, это будет одним из "аргументов шантажа" в отношении белорусов, чтобы те открыто вступили в войну. Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович .

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