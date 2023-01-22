Вводят в заблуждение, – в Минобороны отреагировали на скандал с продуктами для военных

В Министерстве обороны подчеркнули, что их приоритетом остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих. Заверили, что все закупки производятся в законном порядке.

Предварительно журналисты опубликовали данные, что Минобороны закупает продукты для военных по в разы завышенным ценам. В оборонном ведомстве это опровергли.

Внимание Минобороны Украины запланировало в 2023 году потратить на беспилотники 20 миллиардов

Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение,

– отметили в Министерстве.

Отмечают, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ГБР.

МО готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.

Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка,

– отметили в оборонном ведомстве.

Но пообещали провести внутреннюю проверку касательно процесса и результатов закупок услуги питания, а в случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны – наказать ответственных по закону.

Скандал с закупками продуктов для военных: главное