Вводят в заблуждение, – в Минобороны отреагировали на скандал с продуктами для военных
Источник:Минобороны
В Министерстве обороны подчеркнули, что их приоритетом остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих. Заверили, что все закупки производятся в законном порядке.
Предварительно журналисты опубликовали данные, что Минобороны закупает продукты для военных по в разы завышенным ценам. В оборонном ведомстве это опровергли.
Внимание Минобороны Украины запланировало в 2023 году потратить на беспилотники 20 миллиардов
Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение,
– отметили в Министерстве.
Отмечают, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ГБР.Важно! МО готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка,
– отметили в оборонном ведомстве.
Но пообещали провести внутреннюю проверку касательно процесса и результатов закупок услуги питания, а в случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны – наказать ответственных по закону.
Скандал с закупками продуктов для военных: главное
- СМИ опубликовали копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
- Для сравнения издания выбрало сеть магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза, утверждают журналисты.
- Впоследствии стало известно, что руководство Министерства обороны Украины вызывают на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки.