Наступление начнется не в соцсетях, – в Минобороны призвали украинцев к информационной тишине
Источник:Анна Маляр
Долгожданная контрнаступательная операция наших защитников вот-вот начнется. Однако это означает, что следует сохранять информационную тишину, чтобы не навредить военным.
В частности, об этом в очередной раз напомнили в Министерстве обороны Украины. Замминистра Анна Маляр опубликовала соответствующий ролик.
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"Планы любят тишину"
В Минобороны Украины в очередной раз напомнили украинцам об информационной гигиене. Таким образом, в ведомстве рекомендуют гражданам не писать в соцсетях разнообразную информацию о перемещениях подразделений и техники ВСУ.
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Кроме того, Маляр уже неоднократно отмечала, что наступление начнется не из соцсетей и отдельно сообщать о начале наступления никто не будет. По ее словам, украинцы сами все увидят.
Успехи ВСУ на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки "вторая армия мира" потеряла еще 800 солдат. В общей сложности с 24 февраля 2022 года на тот свет наши защитники отправили 211 150 окупантов.
- Накануне Маляр сообщила, что ВСУ по некоторым направлениям переходят к наступательным действиям. Основные бои идут вокруг Бахмутского направления, где наши бойцы успешно двигаются по широкому фронту и занимают господствующие высоты.
- Чиновница подчеркнула, что войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на восточном фронте.
- В частности, защитники продвинулись в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Парасковеевка (от 200 метров до 1,6 километра) и в районе Ивановского и Клещиевки (от 100 до 700 метров).