В Минобороны произошли кадровые изменения: правительство Гаврилюка первым заместителем Умерова
Ивана Гаврилюка назначили первым заместителем министра обороны Украины. Ранее он занимал должность просто заместителя министра.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Кадровые изменения в Минобороны
Кроме того, Кабмин назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.
Также правительство уволило Людмилу Акимову с должности заместителя председателя Национального агентства квалификаций.
Что известно о Гаврилюке
Иван Гаврилюк является генерал-лейтенантом ВСУ. Был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
Также известно, что он с апреля по август 2022 года был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.