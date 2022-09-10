В минобороны россии признали потерю Балаклеи и Изюма – оттуда оккупанты бегут на Донбасс

В минобороны России 10 сентября признали потерю Балаклеи и Изюма. С Харьковщины оккупанты в панике убегают на Донбасс.

Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается. В сети уже опубликовали видео, как украинские герои заходят в город Изюм и осматривают заброшенные позиции российских оккупантов.

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Как лжет россия

Между тем в минобороны россии уже признали, что оккупанты бегут из Балаклеи и Изюма на Донбасс.

Сообщили, что "спецоперация" по побегу длилась 3 суток. В минобороны страны-оккупанта пофантазировали, что россиянам удалось уничтожить технику и нанести "мощные огневые удары".

Между тем в реальности оккупанты так спешили убежать, что оставили свою технику. Россияне в сети возмущаются "отрицательным наступлением" российских военных и призывают "верхушку" признать, что "об**рались".

В Балаклее официально подняли государственный флаг Украины

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что 10 сентября в Балаклее официально подняли государственный флаг Украины.

Синегубов поблагодарил украинских защитников.

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся. Продолжение следует

– заявил глава Харьковской ОВА.

Украинские герои продолжают защищать родную землю и наносят оккупантам колоссальные потери.

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