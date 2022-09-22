В минск билеты уже также выкуплены: смогут ли россияне скрыться от мобилизации в беларуси

Благодаря неравномерным санкциям, лукашенко смог создать в беларуси контрабандный хаб – россияне просто приезжали за теми товарами, которых уже нет в россии. Большая группа потенциально военнообязанных, которые могли бы быть мобилизованными – уже на территории беларуси.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы Объединенного переходного кабинета беларуси Павел Латушко. Он также отметил, что все билеты в минск, будь то поездом или авиасообщением – выкуплены.

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"Наши источники сообщают, что россияне рассматривают беларусь как транзитную страну, чтобы дать деру", – добавляет Латушко.

Но белорусский оппозиционер говорит, что не знает, насколько это реально сделать, потому что закрыты все границы.

Конечно, временно скрыться смогут, но не надолго. Все через "союзное государство" и лукашенко будет обязан искать граждан россии, если будет такой запрос,

– добавляет он.

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