В минск билеты уже также выкуплены: смогут ли россияне скрыться от мобилизации в беларуси
Благодаря неравномерным санкциям, лукашенко смог создать в беларуси контрабандный хаб – россияне просто приезжали за теми товарами, которых уже нет в россии. Большая группа потенциально военнообязанных, которые могли бы быть мобилизованными – уже на территории беларуси.
Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы Объединенного переходного кабинета беларуси Павел Латушко. Он также отметил, что все билеты в минск, будь то поездом или авиасообщением – выкуплены.
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"Наши источники сообщают, что россияне рассматривают беларусь как транзитную страну, чтобы дать деру", – добавляет Латушко.
Но белорусский оппозиционер говорит, что не знает, насколько это реально сделать, потому что закрыты все границы.
Конечно, временно скрыться смогут, но не надолго. Все через "союзное государство" и лукашенко будет обязан искать граждан россии, если будет такой запрос,
– добавляет он.
Детальнее о планах путина относительно лукашенко: смотрите видео
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- Напомним, что о частичной мобилизации владимир путин объявил 21 сентября.
- После этого в интервью шойгу сказал, что планируют собрать 300 тысяч резервистов.
- Это уже наделало немалую шумиху среди местного населения. Россияне неуклюже пытались бунтовать, но ничего из этого не вышло.
- Тем временем "самые сознательные" граждане страны ищут возможные способы убежать, чтобы не попасть на фронт.