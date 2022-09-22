Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він також зазначив, що всі квитки до мінська, чи то потягом, чи то авіасполучення – викуплені.

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"Наші джерела повідомляють, що росіяни розглядають білорусь, як транзитну країну, аби дати драла", – додає Латушко.

Але білоруський опозиціонер каже, що не знає, наскільки це буде реально зробити, бо закриті всі кордони.

Звісно, тимчасово сховатись зможуть, але не надовго. Все через "союзноє государство" і лукашенко буде зобов'язаний шукати громадян росії, якщо буде такий запит,

– додає він.

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