Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він також зазначив, що всі квитки до мінська, чи то потягом, чи то авіасполучення – викуплені.
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"Наші джерела повідомляють, що росіяни розглядають білорусь, як транзитну країну, аби дати драла", – додає Латушко.
Але білоруський опозиціонер каже, що не знає, наскільки це буде реально зробити, бо закриті всі кордони.
Звісно, тимчасово сховатись зможуть, але не надовго. Все через "союзноє государство" і лукашенко буде зобов'язаний шукати громадян росії, якщо буде такий запит,
– додає він.
Детальніше про плани путіна щодо лукашенка: дивіться відео
Часткова мобілізація в росії розбудила "павуків у банці" – почались масові втечі
- Нагадаємо, що про часткову мобілізацію владімір путін оголосив 21 вересня.
- Після цього в інтерв'ю шойгу сказав, що планують зібрати 300 тисяч резервістів.
- Це вже наробило чималого галасу серед місцевого населення. Росіяни недолуго намагалися бунтувати, але нічого з того не вийшло.
- Тим часом "найсвідоміші" громадяни країни шукають можливих способів втекти, щоб не потрапити на фронт.