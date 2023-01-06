Спецподразделение МВД Лукашенко задержал Карасталева в среду, 4 января. Он также обвиняется в националистических взглядах и распространении бело-красно-белой символики.

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Что этому предшествовало

На видеозаписи с извинениями священник объяснил, что 1 января получил записку о молебене "за воинов и защитников Украины" и отслужил его. Один из посетителей храма выразил ему недовольство.

Силовики утверждают, что Коростелев "проповедовал враждебную агрессивную риторику, пытаясь разжигать ненависть". Они также заявили, что он привлекался к ответственности за участие в протестах и имеет "националистические татуировки".

Кроме того, стражам порядка не понравилось, что священник "в свободное время играет в компьютерные игры в сети под странным ником" и "распространяет БЧБ-символику и соответствующие идеи".

По информации белорусских СМИ, на священника донесла провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева, которая "давно пытается зачистить культурное пространство Беларуси". Осенью 2021 года силовики уже проводили обыск у Коростелева. На каком основании – неизвестно.

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