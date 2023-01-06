Спецпідрозділ МВС Лукашенка затримав Карастальова у середу, 4 січня. Його також звинувачують у націоналістичних поглядах і поширенні біло-червоно-білої символіки.

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Що цьому передувало

На відеозаписі з вибаченнями священник пояснив, що 1 січня отримав записку про молебень "за воїнів і захисників України" і відслужив його. Один із відвідувачів храму висловив йому невдоволення.

Силовики стверджують, що Коростельов "проповідував ворожу агресивну риторику, намагаючись розпалювати ненависть". Вони також заявили, що він притягувався до відповідальності за участь у протестах і має "націоналістичні татуювання".

Крім того, правоохоронцям не сподобалося, що священник "у вільний час грає в комп'ютерні ігри в мережі під дивним ніком" і "поширює БЧБ-символіку і відповідні ідеї".

За інформацією білоруських ЗМІ, на священника донесла провладна активістка з Гродно Ольга Бондарєва, яка "давно намагається зачистити культурний простір Білорусі". Восени 2021 року силовики вже проводили обшук у Коростельова. На якій підставі – невідомо.

Що відбувається на білоруському кордоні