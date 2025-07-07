Упал замертво: в Минтрансе России после Старовойта умер еще один чиновник

В России 7 июля нашли застреленным экс-министра транспорта Романа Старовойта. В этот же день в министерстве умер еще один чиновник.

Он упал замертво прямо на рабочем месте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Чиновник Минтранса России умер во время совещания

Российские СМИ сообщают, что умер заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта 42-летний Алексей Корнийчук.

Он резко встал во время совещания и упал замертво на пол.

Напомним, что в этот же день нашли застреленным экс-министра транспорта Романа Старовойта. За несколько часов до этого был подписан указ о его отставке.

Правда, официального увольнения он, вероятно, не дождался. Ведь, по некоторым данным Старовойт застрелился из наградного пистолета еще более суток назад – примерно с субботы на воскресенье, 5 – 6 июля.

Тело российского экс-министра нашли в кустах неподалеку от его "Теслы" с пулевым ранением в голову.