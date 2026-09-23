В Минвосстановления проводятся следственные действия

23 сентября утром в Минвосстановление проходят следственные действия. Они не связаны с работой ведомства.

Следственные действия касаются директора Департамента политики восстановления, назначенного на должность в апреле этого года. Об этом заявили в министерстве.

Почему в офисе Министерства восстановления проводят следственные действия?

В Министерстве уточнили, что речь идет о возможном получении взятки за снятие санкций с предприятий во время пребывания должностного лица на прежнем месте работы.

Обратите внимание! Упомянутый чиновник – это Виктор Стеблиненко.

По данным ведомства, дело не связано с его деятельностью в Министерстве.

В Министерстве восстановления отметили, что передают правоохранителям необходимую информацию и способствуют следствию.

В то же время из-за характера подозрений чиновника решили отстранить от исполнения обязанностей во избежание возможных рисков для работы Министерства.

Там добавили, что по завершении расследования и проверки примут соответствующие кадровые решения.

Параллельно в ведомстве проводят внутренний аудит процессов, происходивших до прихода новой команды.

В Министерстве отметили, что возможные злоупотребления должны полностью расследоваться независимо от должности или фамилии фигуранта.

Ведомство ожидает быстрого, полного и объективного расследования и обещает отдельно сообщить о новой подтвержденной информации.

Напомним, недавно НАБУ и САП анонсировали операцию "Карфаген", в рамках которой расследуют деятельность преступной организации в Офисе генпрокурора.

По версии следствия, ее участники могли получать взятки от мошеннических колл-центров за "крышевание" их работы, а затем легализовывать полученные средства.

Главным фигурантом следствие называет Сергея Крапиву, одного из руководителей подразделений ОГП. В деле речь идет о легализации более 89,9 миллиона гривен.