Слідчі дії стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. Про це заявили у міністерстві.

Чому в офісі Мінвідновлення проводять слідчі дії?

У Міністерстві уточнили, що йдеться про можливе отримання хабаря за зняття санкцій із підприємств під час перебування посадовця на попередньому місці роботи.

Зверніть увагу! Згаданий чиновник – це Віктор Стеблиненко.

За даними відомства, справа не пов'язана з його діяльністю у Міністерстві.

У Мінвідновлення зазначили, що передають правоохоронцям необхідну інформацію та сприяють слідству.

Водночас через характер підозр посадовця вирішили відсторонити від виконання обов'язків, щоб уникнути можливих ризиків для роботи Міністерства.

Там додали, що після завершення розслідування та перевірки ухвалять відповідні кадрові рішення.

Паралельно у відомстві проводять внутрішній аудит процесів, які відбувалися до приходу нової команди.

У Міністерстві наголосили, що можливі зловживання мають бути повністю розслідувані незалежно від посади чи прізвища фігуранта.

Відомство очікує на швидке, повне й об'єктивне розслідування та обіцяє окремо повідомити про нову підтверджену інформацію.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП анонсували операцію "Карфаген", у межах якої розслідують діяльність злочинної організації в Офісі генпрокурора.

За версією слідства, її учасники могли отримувати хабарі від шахрайських кол-центрів за "кришування" їхньої роботи, а потім легалізовувати отримані кошти.

Головним фігурантом слідство називає Сергія Кропиву, одного з керівників підрозділів ОГП.

У справі йдеться про легалізацію понад 89,9 мільйона гривень.