Об 11:35 журналісти Суспільного повідомили про вибухи в Миргородській громаді. У Повітряних силах повідомляли про рух ракети в напрямку міста.
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Місцеві повідомили про вибухи у Миргороді
Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному, східному та південно-східному напрямках.
Вже о 13:39 з'явилася інформація про те, що в напрямку Полтавщини рухається ракета. В 13:42 повідомили про рух ракети в напрямку Миргорода.
Згодом о 13:45 журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Миргородській громаді. Про відбій повітряної тривоги у Полтавській області повідомили о 13:56.
Окупанти мало не щодня обстрілюють Харків
- У ніч на 16 травня в Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили попереджали, що є загроза від балістики з Півдня. Моніторингові канали також написали, що Харків обстрілюють балістикою.
- Уранці 14 травня росіяни вдарили по місту КАБами. Відомо, що внаслідок удару постраждала інфраструктура, є постраждалі.
- Зокрема, про вибухи повідомляли і 12 травня. Згодом міський голова Ігор Терехов розповів, що вибухи, які лунали у Харкові, є результатом роботи сил ППО.