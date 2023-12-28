В Миргороде слышали звук взрыва: в области объявили ракетную опасность

В части областей была объявлена воздушная тревога. В Миргороде раздались взрывы.

В Миргороде 28 декабря прогремели взрывы. О них сообщают местные жители.

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Летела управляемая ракета

На территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Позже Воздушные силы сообщали об управляемой ракете, которая двигалась через Сумщину по направлению к Полтавщине.

Сразу после этого появились сообщения о взрывах в Миргороде.

Миргород – в укрытие,

– говорится в сообщении.

Не игнорируйте воздушные тревоги. Обычная осторожность может сохранить жизнь.

В 16:01 дали отбой по ракетной опасности для Миргорода.

В каких областях существует ракетная угроза

В 15:27 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Сумщины, Харьковщины и Полтавщины. Вскоре "покраснели" также Черниговщина и Днепропетровщина. В 16:11 для Днепропетровской области тревогу отменили.

Оккупанты планируют увеличить объем ракетного вооружения

О намерениях россиян рассказали в украинской разведке. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что, несмотря на то, что оккупантам удалось увеличить темпы производства новых ракет, их объемы все равно меньше, чем в прошлую зиму или в начале большой войны. Именно поэтому враг использует ракеты более экономно, чем в прошлом году.

По словам Юсова, у врага есть план – увеличить количество ракетного вооружения, однако до выполнения его противнику еще далеко. "Санкционная политика сказывается, как и всеобщая деградация России в техническом плане", – объяснил разведчик.

В то же время, он предупредил, что угроза мощных ракетных атак сохраняется.