В Молдове готовятся к "сложной осени": власть хочет обеспечить население дровами
Источник:Newsmaker
Из-за циничной войны России против Украины Молдову ждет "сложная осень", заявила премьер-министр страны. В правительстве готовятся к тому, чтобы поддерживать уязвимые слои населения и обеспечить компенсации всем отраслям.
На заседании молдавского правительства 22 июня премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что осень будет сложной для Молдовы из-за войны в Украине. В этой связи премьер попросила министров доработать стратегии по своим отраслям.
Читайте также Ракетный обстрел Николаева, взорвали авто гауляйтера Чернобаевки: основное за 119 день войны
В частности, речь идет о субсидиях фермерам, программах целевой компенсации затрат на энергоресурсы для уязвимых слоев населения, снабжении дров.
В этот период очень важно закончить процессы, начатые в разных министерствах, и начать обсуждение с общественностью стратегии, над которыми мы работали в последние месяцы,
– заявила Гаврилица.
Премьер отметила, что стране необходимо поддержать сельское хозяйство и промышленную безопасность. Гаврилица отметила, что правительство решило полностью компенсировать акциз на дизельное топливо для малых и средних предприятий. Кроме того, правительство Молдовы обсудило выделение производителям молока и молочных продуктов субсидии за каждый литр.
Министр труда Марчел Спатар, в свою очередь, заявил, что в связи с энергетическим кризисом правительство выделит уязвимым слоям населения деньги на компенсации за газ, электроэнергию и отопление.
Также у нас будет механизм, который позволит субсидировать замену бытовой техники для наиболее уязвимых слоев.
– сказал Спатар.
По словам премьер-министра, гражданам необходимо сообщать, над чем работает правительство.
У нас много программ помощи, которые мы утвердим на следующих неделях,
– подытожила Гаврилица.
Мир на пороге голода из-за войны в Украине
Представитель ООН подчеркнул, что миру грозит ад на земле из-за голода, если не положить конец войне. Ведь порты в Украине еще заблокированы Россией.
Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли 17 июня.
- Он отметил, что худшим явлением в мире считали коронавирус. Ведь из-за болезни возник продовольственный кризис и выросли цены на топливо. Но война России против Украины доказала, что ситуация может быть еще хуже.
- Министерство сельского хозяйства Украины утверждает, что более 20 миллионов тонн обычно экспортируемого зерна заблокированы Россией в черноморских портах.
- Дэвид Бизли призвал самых богатых людей мира отдать большее свое богатство на борьбу с глобальным голодом. Также он призвал Путина открыть Одессу, иначе мир ждет "ад на земле".
Смотрите также: В мире набирает обороты продовольственный кризис