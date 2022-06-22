В Молдове готовятся к "сложной осени": власть хочет обеспечить население дровами

Из-за циничной войны России против Украины Молдову ждет "сложная осень", заявила премьер-министр страны. В правительстве готовятся к тому, чтобы поддерживать уязвимые слои населения и обеспечить компенсации всем отраслям.

На заседании молдавского правительства 22 июня премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что осень будет сложной для Молдовы из-за войны в Украине. В этой связи премьер попросила министров доработать стратегии по своим отраслям.

Читайте также Ракетный обстрел Николаева, взорвали авто гауляйтера Чернобаевки: основное за 119 день войны

В частности, речь идет о субсидиях фермерам, программах целевой компенсации затрат на энергоресурсы для уязвимых слоев населения, снабжении дров.

В этот период очень важно закончить процессы, начатые в разных министерствах, и начать обсуждение с общественностью стратегии, над которыми мы работали в последние месяцы,

– заявила Гаврилица.

Премьер отметила, что стране необходимо поддержать сельское хозяйство и промышленную безопасность. Гаврилица отметила, что правительство решило полностью компенсировать акциз на дизельное топливо для малых и средних предприятий. Кроме того, правительство Молдовы обсудило выделение производителям молока и молочных продуктов субсидии за каждый литр.

Министр труда Марчел Спатар, в свою очередь, заявил, что в связи с энергетическим кризисом правительство выделит уязвимым слоям населения деньги на компенсации за газ, электроэнергию и отопление.

Также у нас будет механизм, который позволит субсидировать замену бытовой техники для наиболее уязвимых слоев.

– сказал Спатар.

По словам премьер-министра, гражданам необходимо сообщать, над чем работает правительство.

У нас много программ помощи, которые мы утвердим на следующих неделях,

– подытожила Гаврилица.

Мир на пороге голода из-за войны в Украине

Представитель ООН подчеркнул, что миру грозит ад на земле из-за голода, если не положить конец войне. Ведь порты в Украине еще заблокированы Россией.

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли 17 июня.

Он отметил, что худшим явлением в мире считали коронавирус. Ведь из-за болезни возник продовольственный кризис и выросли цены на топливо. Но война России против Украины доказала, что ситуация может быть еще хуже.

Министерство сельского хозяйства Украины утверждает, что более 20 миллионов тонн обычно экспортируемого зерна заблокированы Россией в черноморских портах.

Дэвид Бизли призвал самых богатых людей мира отдать большее свое богатство на борьбу с глобальным голодом. Также он призвал Путина открыть Одессу, иначе мир ждет "ад на земле".

Смотрите также: В мире набирает обороты продовольственный кризис