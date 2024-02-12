Упал с неразорванной боевой частью, – полиция Молдовы о найденном на их территории "Шахеде"

В сбитом "Шахеде", который нашли в приграничном районе Молдовы после одной из последних российских атак, не разорвалась боевая часть. Речь идет о примерно 50 килограммах взрывчатки внутри.

Ее будут контролируемо обезвреживать. О чем заявила полиция Молдовы.

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Что будут делать с найденным "Шахедом", который упал в Молдове

Генеральный инспекторат полиции Молдовы сообщил, что саперы при обследовании обломков нашли целой боевую часть дрона с примерно 50 килограммов взрывчатки.

Сотрудники взрыво-технического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. Саперы в безопасных условиях взорвут боевую часть. Известно, что это произойдет в ближайшее время.

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