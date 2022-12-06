Есть ли угроза взрыва: в Молдове осмотрели ракету пограничные

Специалисты уже осмотрели упавшую в Молдове ракету во время массированной атаки россиян. Выясняли, есть ли опасность взрыва.

Специалисты убеждены, что риски взрыва исключены. Взрывотехники исследовали тело ракеты и ее 4 элемента.

Кстати , Санду осудила массированную атаку по Украине, но не вспомнила о ракете в Молдове

Кстати, отметили, что останки ракеты обнаружили в разных местах. Подытожили, что в этом объекте нет взрывоопасного материала. Впрочем, возле города Брицаны, где упала ракета, правоохранители усилили патрулирование и меры безопасности.



Место инцидента в Бричанах / Фото МВД Молдовы

Падение ракеты в Молдове: что известно

Когда россияне массово обстреливали украинские города 5 декабря, остатки ракеты спали в Молдове – во фруктовом саду возле Бричаны. Молдавские СМИ писали, что речь идет о ракете типа С-300, но официальной версии еще нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен , что эта ракета точно имеет отношение к России.

После падения ракеты российский дипломат Олег Васнецов был выслан из страны.

Президент Молдовы Майя Санду осудила ракетную атаку России и заявила о поддержке Украины. Однако о падении ракеты пока не упомянула.

Кстати, из-за массированной ракетной атаки кафиров в Молдове также были массовые отключения электроэнергии.