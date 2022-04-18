В Молдове отреагировали на сообщение об отказе продавать Украине истребители
Источник:Newsmaker
Молдова отказалась предоставлять Украине истребители МиГ-29, ведь сама недостаточно оснащена военной техникой.
Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Однако она уклонилась от ответа на вопросы журналистов о том, просила ли Украина у Молдовы продать 6 истребителей МиГ.
Важно Молдова отказалась продавать Украине истребители Миг-29, чтобы "не раздражать Россию"
Как Молдова помогает Украине
Наталья Гаврилица заявила, что с самого начала войны Молдова помогает Украине, в частности:
- принимает беженцев,
- оказывает гуманитарную помощь,
- соблюдает санкции против России в финансово-банковской системе.
Как насчет военной помощи
По словам премьера, есть страны, которые гораздо более оснащены военной техникой и имеют большую устойчивость в экономической и энергетической отраслях, чтобы оказать помощь Украине.
Также Наталья Гаврилица не ответила на вопрос, в каком состоянии истребители хотела купить Украина.
Что известно об истребителях МиГ-29 для Украины
В первые дни войны Украина обратилась к Молдове с просьбой передать МиГ-29, которые находятся на ее балансе. Однако правительство Молдовы отказалось продать истребители, объяснив это якобы нежеланием "раздражать Россию".
Где сейчас молдавские истребители
- Как пишет Ziarul de Garda, после распада СССР молдавское правительство продало большую часть военной техники, которая досталась ей, в том числе и большую часть истребителей МиГ-29.
- В 1992 году первый из них был отправлен в Румынию в счет оплаты долга за военную помощь во время приднестровского конфликта. Через 2 года еще 4 истребителя продали в Йемен. Самую крупную партию (21 истребитель МиГ-29) в 1997 году продали в США за 40 миллионов долларов.
- 8 истребителей МиГ, которые остались, отправили на ремонт на завод в Беларуси. Оттуда их вернулось только 6, остальные остались в Беларуси как оплата за работу.
Словакия не исключает передачу Украине МИГ-29, но есть условия: смотрите видео
Про це заявила прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця. Однак вона ухилилася від відповіді на питання журналістів про те, чи просила Україна у Молдови продати 6 винищувачів МіГ.
Важливо Молдова відмовилась продавати Україні винищувачі Міг-29, щоб "не дратувати Росію"
Як Молдова допомагає Україні
Наталія Гаврилиця заявила, із самого початку війни Молдова допомагає Україні, зокрема:
- приймає біженців,
- надає гуманітарну допомогу,
- дотримується санкцій проти Росії у фінансово-банківській системі.
Як щодо військової допомоги
За словами прем'єрки, є країни, які набагато більш оснащені військовою технікою та мають більшу стійкість в економічній та енергетичній галузях, щоб надати цю допомогу Україні.
Також Наталія Гаврилиця не відповіла на питання, в якому стані винищувачі, які хотіла купити Україна.
Що відомо про винищувачі МіГ-29 для України
У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати МіГ-29, які перебувають на її балансі. Проте уряд Молдови відмовився продати винищувачі, пояснивши це нібито небажанням "дратувати Росію".
Де зараз молдовські винищувачі
- Як пише Ziarul de Garda, після розпаду СРСР молдавський уряд продав велику частину військової техніки, що дісталася їй, зокрема й більшу частину винищувачів МіГ-29.
- У 1992 році перший із них відправили до Румунії в рахунок оплати боргу за військову допомогу під час придністровського конфлікту. Через 2 роки ще 4 винищувачі продали до Ємену. Найбільшу партію (21 винищувач МіГ-29) в 1997 році продали в США за 40 мільйонів доларів.
- 8 МіГів, що залишилися, відправили на ремонт на завод у Білорусі. Звідти їх повернулося лише 6, решта залишилися в Білорусі як оплата за роботу.
Словаччина не виключає передачу Україні МІГ-29, однак є умови: дивіться відео