В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы, произошедшие в Тирасполе. Там считают, что это повод для обострения ситуации на границе с самопровозглашенной республикой Приднестровья.

Речь идет об атаке здания тираспольского так называемого министерства внутренних дел. Бюро реинтеграции прокомментировало ситуацию в пресс-релизе, выпущенном 25 апреля.

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Компетентные органы продолжают наблюдение

В сообщении отметили, что это только повод для дестабилизации региона. Также акцентировали, что такое событие способствует обострению ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями.

В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации.

– говорится в коммюнике.

Следует отметить, что российские СМИ стали сообщать и о взрывах в селе Парканы. Оно расположено недалеко от Тирасполя.

Главное об этой операции ФСБ

В столице квазиреспублики на территории Молдовы взрывы прогремели 25 апреля. Там повредили офисы местного "министерства государственной безопасности", куда попали из гранатомета.

По предварительной информации, люди в результате инцидента не пострадали. Впоследствии в разведке Минобороны Украины рассказали, что уцелели все не случайно.

Ведомство обнародовало документы, подтверждающие, что у "правохранителей" Приднестровья знали о подготовке атаки за несколько дней до нее. Потому это лишь очередная спецоперация с постановкой ФСБ.

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