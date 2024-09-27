Вандалы разрисовали правительственные здания в Кишиневе желтой и синей красками по инструкции из Москвы

В Кишиневе вандалы обрисовали два правительственных здания желтой и синей красками. Виновников нашли и задержали.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Два человека обрисовали здания правительства и Министерства труда, пишет Newsmaker.

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Вандализм с проукраинским дизайном заказала Москва

Ночью двое мужчин вымазали двери и стены правительственных зданий желтыми и синими красками. Молдавская полиция также опубликовала кадры с места происшествия.

Правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 21 и 20 лет. По их словам, только за обрисовку зданий правительства им заплатили 5 тысяч евро. Один из подозреваемых сказал, что он также отвечал за поиск молодых людей для дальнейших "акций" Москвы в Молдове. За это платили по 500 евро в месяц.

Во время допроса в участке они также рассказали, что входят в группу из 20 молодых людей, которых наняли для вандализма в отношении государственных учреждений Молдовы с целью дестабилизации.

По данным полиции, все 20 человек летали в Москву с пересадкой в Стамбуле. В столице России их поселили в гостинице, а на следующий день на полигоне под городом их научили, как организовать протесты в Кишиневе и дестабилизировать ситуацию на этих акциях протеста. Им также выдали деньги и телефоны для связи.

Впоследствии они вернулись в Молдову с пересадкой в Анталии, купили краску, перчатки, кроссовки и сумки, а после совершения актов вандализма отчитались перед своими заказчиками, сбросив им видео в телеграмме.

13 из 20 человек, которые ездили на учебу в Москву, полиция уже установила. Включая 26-летнего мужчину, ответственного за вербовку молодых людей для поездки в Россию.

Правоохранители провели обыски в домах 4 подозреваемых и обнаружили там несколько банок с краской, перчатки, банковские карты, удостоверения личности, которые подтверждают их поездки в Россию, и другие предметы, которые могут послужить доказательством по уголовному делу.