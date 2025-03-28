В Молдове на акции призывали убить Майю Санду: полиция задержала протестующих

В Молдове 26 марта состоялась акция в поддержку задержанной главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Во время митинга некоторые протестующие вели себя крайне агрессивно, а некоторые –призывали убить действующего президента Майю Санду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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В Молдове на митинге призвали убить Санду

В городе Комрат, что является центром Гагаузии, 26 марта состоялась акция в поддержку задержанной руководительницы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул. Ее задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, когда та хотела вылететь из страны, по обвинению в незаконном финансировании кампании на выборах башкана 2023 году.

Некоторые протестующие на акции вели себя крайне агрессивно. Более того, две женщины пожилого возраста призывали убить Майю Санду. Так, одна женщина заявила: "Чтобы ее убили", а когда журналисты уточнили, о ком говорится, то другая женщина добавила: "Майю Санду".

Женщины призвали убить Майю Санду: смотрите видео

Местная полиция оперативно отреагировала на инцидент и задержала женщин. Как оказалось, обе пенсионерки были в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители оштрафовали женщин за мелкое хулиганство и отпустили их.

Перед тем пенсионерки извинились за свои слова.

Прошу прощения у всех. Вчера эмоции взяли верх. Пенсия маленькая, на жизнь не хватает. Что делать? Вчера немного неправильно выразилась,

– заявила одна женщина.

Женщина извинилась за свои слова: смотрите видео

Другая заявила, что ей 68 лет, поэтому "кого она убьет". Женщина также извинилась за свои слова и пожелала всем крепкого здоровья.

Пенсионерка извинилась за свои слова на акции: смотрите видео

Напомним, в начале марта в Молдове на трассе R-30 произошла авария: автобус с 27 пассажирами столкнулся с трактором.