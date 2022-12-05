Точно имеет отношение к России, – Данилов отреагировал на падение ракеты в Молдове

В ходе массированной атаки россиян остатки ракеты упали на территории Молдовы. Таким образом, российские обстрелы представляют опасность для любой граничащей с Украиной страны.

Очевидно, что ракета имеет отношение к России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Одна из ракет упала в Молдове во время массированной атаки по Украине

Что касается Молдовы, это точно ракета, имеющая отношение к России,

– подчеркнул чиновник.

Данилов объяснил, что Украина понимает, какой возраст ракеты запускает государство-агрессорка. Поскольку это старое оружие, то вопрос, насколько оно точно. Однако секретарь СНБО отметил, хорошо, что у россиян нет сверхсовременных ракет, которые могли бы нанести больший ущерб.

Падение ракеты в Молдове: что известно

Во время новой массированной атаки россиян, 5 декабря, остатки ракеты были обнаружены в Молдове, возле города Бричаны.

Молдавские СМИ писали, что речь идет о ракете типа С-300. Мониторинговая группа monitor заявила: "Упавшая в Молдове ракета это разгонный блок ПВО С-300, не крылатая". Однако официальной версии от полиции и власти Молдовы нет.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что власти пытаются держать ситуацию под контролем. Она подчеркнула, что Кишинев осуждает российские атаки и поддерживает украинский народ.

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