В Молдавии закрылись избирательные участки: Санду побеждает, но результаты референдума нелестные

В Молдове 20 октября прошли выборы президента и референдум по вступлению в ЕС. Центральная избирательная комиссия закрыла участки.

Центральная избирательная комиссия Молдовы закрыла участки в 21:00 20 октября. Ранее в ЦИК писали, что референдум по вступлению в ЕС состоялся, ведь в нем приняли участие более миллиона граждан, что превышает 50% избирателей.

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Что известно о выборах в Молдове

Центральная избирательная комиссия Молдовы по состоянию на 23:38 20 октября обработала 73% протоколов. Согласно этим данным:

за Майю Санду проголосовали 36,32% избирателей,

за Александра Стояногло – 28,95%.

Кстати, если ни за одного из кандидатов в президенты не проголосуют более 50% граждан, то 3 ноября 2024 года состоится второй тур выборов.



На выборах президента в Молдове побеждает Майя Санду / скриншот с сайта ЦИК

Какие результаты референдума

В ЦИК заявили, что обработали 70% протоколов. По предварительным результатам, о включении европейского вектора в Конституцию:

"за" проголосовали 44,9% избирателей,

"против" – 55,04%.



Во время референдума в Молдове большинство против включения изменений в Конституцию / скриншот с сайта ЦИК