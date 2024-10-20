В Молдавии закрылись избирательные участки: Санду побеждает, но результаты референдума нелестные
В Молдове 20 октября прошли выборы президента и референдум по вступлению в ЕС. Центральная избирательная комиссия закрыла участки.
Центральная избирательная комиссия Молдовы закрыла участки в 21:00 20 октября. Ранее в ЦИК писали, что референдум по вступлению в ЕС состоялся, ведь в нем приняли участие более миллиона граждан, что превышает 50% избирателей.
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Что известно о выборах в Молдове
Центральная избирательная комиссия Молдовы по состоянию на 23:38 20 октября обработала 73% протоколов. Согласно этим данным:
- за Майю Санду проголосовали 36,32% избирателей,
- за Александра Стояногло – 28,95%.
Кстати, если ни за одного из кандидатов в президенты не проголосуют более 50% граждан, то 3 ноября 2024 года состоится второй тур выборов.
На выборах президента в Молдове побеждает Майя Санду / скриншот с сайта ЦИК
Какие результаты референдума
В ЦИК заявили, что обработали 70% протоколов. По предварительным результатам, о включении европейского вектора в Конституцию:
- "за" проголосовали 44,9% избирателей,
- "против" – 55,04%.
Во время референдума в Молдове большинство против включения изменений в Конституцию / скриншот с сайта ЦИК