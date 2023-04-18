Жил в монастыре УПЦ МП в Черновцах, сливал данные ФСБ и все провалил: как киевлянина завербовала Россия

Представители российских спецслужб, какой бы их деятельность в Украине не была провальной, имели огромную базу агентов в нашей стране. Россияне собирали контакты годами, готовясь к полномасштабному вторжению, расшатыванию ситуации внутри страны, а также непосредственно к совершению терактов.

Впрочем, с начала российской агрессии в 2014 году и после полномасштабного вторжения, многих вражеских агентов отловили, а сами они сильно потеряли свое влияние. По данным источников 24 Канала в СБУ, в абсолютном большинстве случаев после задержания предатели Украины радостно сдают своих кураторов.

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Особенно с учетом того, что ФСБшники обычно лишь обещают завербованным всяческую поддержку, включая денежную, но на самом деле просто оставляют их на произвол судьбы со своими проблемами. Конечно, не забывая требовать интересующую их информацию.

Нашел убежище в монастыре УПЦ МП

Разумеется, методы вербовки потенциальных коллаборантов российские спецслужбы используют постоянно разные. Однако в целом их подход к работе с агентурой не менялся многие годы. Обычно работники ФСБ ищут бедных граждан, не имеющих стойкой патриотической позиции, и начинают втираться в доверие. Идеально, если будущий диверсант является прихожанином УПЦ МП, потому что в этом случае его мозги уже промыты пророссийскими нарративами.

Очень показательна в этом плане история одного киевлянина, который, как он сам писал, "идейно с Россией". Завербовал этого мужчину офицер ФСБ из Краснодара Александр Иванченко еще в 2017 году. Впрочем, после выполнения нескольких задач и обещаний платить за измену Родине агента "законсервировали".



Данные ФСБшника / Фото источников 24 Канала

По данным следствия, уже после начала войны киевлянин уехал в Черновцы, где поселился в одном из монастырей УПЦ МП. Понятно, что служители церкви приютили адепта "русского мира" без лишних вопросов, о чем и свидетельствует его переписка с куратором.



УПЦ МП на охране российских позиций / Фото источников 24 Канала

Наиболее интересовала ФСБшника информация о поставках оружия Украине, местах дислокации наших защитников, а также цистерн с горючим. Иванченко пытался всячески направить своего агента на сбор данных. Главной задачей российского офицера было организовать диверсии на железной дороге и повредить логистику нашей обороны.

Должен был искать все об ВСУ, но "стучал" на "ДНРовских"

Во время всего общения Иванченко много раз обещал подчиненному разнообразные вознаграждения "после победы", а тот спрашивал, может ли рассчитывать на материальную поддержку от россиян. Ни копейки ему так и не заплатили.



Российский куратор показал агенту, что такое "динамо" / Фото источников 24 Канала

Пока же оплаты за сотрудничество не было, киевлянин искал варианты, как выслужиться перед руководством. Однако в большинстве своем собирал информацию совсем не о каких-то важных для ФСБ нюансах жизни на подконтрольной Киеву территории, а о коррупции и бандитизме в "ДНР".



Певица из Донецка познала "русский мир" / Фото источников 24 Канала

Без денег получить какую-то существенную информацию о ВСУ агент не смог, а вот о кулуарной борьбе в "ДНР" – вполне. Иванченко делал вид, что такое ему интересно. Мол, вместе строим "новое государство".



Борьба за власть в "ДНР" активная (с) / Фото источников 24 Канала

Так, например, выяснилось, что в "минкульте" недореспублики "обилетили" автора песни "Я русский" Виктора Калину. Почему исполнителя шансона бандиты из "ДНР" за своего не приняли, а решили обмануть, неизвестно, однако факт остается фактом. Обиженный вымогательством взяток бард стал свидетелем хищений гуманитарки, и готов был рассказать, как россияне получают "должности" в псевдообразовании.

Получил киевлянин и компромат на "мэра" Горловки Ивана Приходько, который (неожиданно) оказался коррупционером.



Боевик Приходько не думает о народе Донбасса / Фото источников 24 Канала

Поскольку предатель крайне боялся получить повестку и попасть в ряды ВСУ, а никакой помощи по уклонению от мобилизации кураторы не оказывали, он даже захотел стать псевдоволонтером. Идея куратору понравилась, однако реализовать ее, конечно, не удалось.



Общение завербованного киевлянина с Александром Иванченко / Фото источников 24 Канала

Почти 6 месяцев понадобилось ФСБшнику, чтобы уговорить своего агента начать общаться в телеграме, подконтрольном российским спецслужбам. Однако смена мессенджера никак Иванченко не помогла: он и дальше получал кучу данных о преступлениях россиян на захваченной Кремлем территории.

Его просили принять меры по вымогательствам на блокпосту на въезде в Мариуполь, потому что оккупанты в буквальном смысле не давали покоя ни местным жителям, ни "волонтерам" из России.

Поступали жалобы и на достаточно известного петербургского ресторатора Андрея Незабудкина, который не пробился в госдуму и искал "место под солнцем" в "ДНР".



Для оккупантов и боевиков война – это о наживе / Фото источников 24 Канала

На очередные же просьбы прислать зарплату киевлянин постоянно получал отказы, пока Иванченко не объяснил, что платить за измену теперь невозможно, а также посоветовал поискать деньги у местных жителей.



Денег нет, но держитесь / Фото источников 24 Канала

В конце августа 2022 года киевлянин в очередной раз поделился с Иванченко информацией о "мэре" Горловки, который назначил отца любовницы руководителем автовокзала, а также начал воровать гуманитарку вместе с местным уголовником Арсеном.



Жители оккупированных территорий не очень довольны "властью" / Фото источников 24 Канала

Понятно, что вообще никаких действий в отношении откровенно бандитских поступков "чиновников" на оккупированных территориях никто из российских спецслужбистов не предпринимал, потому что они на самом деле это все и "крышуют". Но как бы жестко Иванченко не давил на своего агента, получить какую-то важную для его руководства информацию ему так и не удалось.

Смотрите видео общения ФСБшника с украинским агентом:

Фактически же на этом феерическое сотрудничество Иванченко с агентом оборвалось, потому что к киевлянину пришли контрразведчики.

Закончилось же все тем, что украинец-изменник отправился за решетку на 16 лет, поделившись перед этим кучей информации о своем кураторе. Сам ФСБшник, которому не удалось добиться никакого успеха, до сих пор пытается найти более полезных агентов и хоть как-то оправдаться перед руководством за свои провалы.

В Украине его подозревают в шпионаже, поэтому за совершенное бестолковому работнику ФСБ рано или поздно придется отсидеть от 10 до 15 лет. И не факт, что оккупанту удастся скрыться, ведь после поражения Москвы в войне на той территории, где сейчас на карте значится "Россия", могут появиться новые государства, которые будут выдавать объявленных в международный розыск преступников.