60-тонный газовоз взорвался в столице Монголии: есть погибшие и десять раненых – жуткие кадры

В столице Монголии Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Известно о погибших и раненых. Причины взрыва устанавливаются.

Инцидент произошел в ночь 24 января в районе рынка "Дунжингарав". В сообщениях местных СМИ говорится, что водитель газовоза должен был перевезти свой груз в Замин-Ууд, но на перекрестке попал в аварию, после чего грузовик взорвался.

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По словам очевидцев, газовоз взорвался и огонь быстро распространился. В результате загорелись автомобили, соседние жилые дома и рынок.

Жуткий момент возгорания: видео

Из-за взрыва бак грузовика отбросило на 30 – 40 метров.



Пожар охватил соседние жилые дома / Фото из соцсетей

Огонь быстро распространился / Фото из соцсетей

Есть жертвы и потерпевшие

По предварительным данным, в огне погибли 6 человек, в том числе и трое пожарных. Сообщается, что более 10 местных жителей доставлены в больницу с ожогами. Водитель грузовика жив.

В Монголии взорвался газовоз: видео

Также сгорело более 20 автомобилей. Жителям района, где произошел взрыв, посоветовали эвакуироваться, чтобы не дышать вредными испарениями.



В результате взрыва сгорели автомобили / Фото news.mn

На место аварии оперативно прибыли службы / Фото news.mn

Правоохранители выясняют причину возгорания грузовика. В частности, они проверят исправность и безопасность газового бака.