В море только мародеры: чем занят ныне российский черноморский флот

На фоне успешных ударов Сил Обороны по военным кораблям россиян, Черноморский флот России вынужденно переместили в относительно безопасные места дислокации. Несмотря на это назвать акваторию Черного и Азовского морей свободной от вражеских ракетоносителей пока нельзя. Опасность атак с моря все еще существует.

О положении дел на украинских морях и угрозе от российских кораблей 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что даже в российских портах кораблям Черноморского флота не спрятаться от Сил Обороны.

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Корабли прячутся за РЭБом

"Ракетоносители Черноморской флотилии базируются сейчас преимущественно в Новороссийске, а также часть кораблей находится в районе Геленджика. Кстати, там очень активно работает РЭБ, который затрудняет определение геолокации того или иного судна", – комментирует Сергей Братчук.

По его словам, это свидетельствует о том, что враг трезво оценивает угрозу для своего флота. В то же время угроза существует и со стороны российских ракетоносителей. Особенно это касается украинских портов.

Россияне продолжают воровать украинское зерно

Между тем пока Украина в рамках зернового соглашения пытается поставлять зерно через морской коридор в Северо-Западной части Черного моря, россияне цинично пользуются портами во временно оккупированных городах Азовского моря.

В море нынче только преступники и мародеры. Имеется в виду, те корабли в портах на Азове, через которые россияне воруют наше зерно и вывозят его за границу,

– отметил Сергей Братчук.

Напомним, каких результатов удалось достичь в рамках зернового соглашения за год.